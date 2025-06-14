Дом посла Дании Винклера в Тель-Авиве повредила иранская ракета

Tекст: Александра Юдина

Дипломат сообщил, что лично не пострадал и был в безопасности в защищенном помещении, когда произошел обстрел, передает РИА «Новости».

Винклер отметил, что через час сотрудники экстренных служб Израиля прибыли на 40-й этаж и помогли ему спуститься по лестнице.

Посол рассказал, что после инцидента был эвакуирован за пределы города вместе с другими сотрудниками посольства. Он добавил, что сейчас находится в безопасности вместе с коллегами и чувствует себя хорошо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одна из ракет, выпущенных по Тель-Авиву в ходе ночной военной операции Израиля, попала в дом, где находится квартира экс-тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.