14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.14 комментариев
Лавров осудил силовую акцию Израиля против Ирана
Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, совершенную с нарушением Устава ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи заявил, что Москва осуждает действия Израиля против исламской республики, сообщается в Telegram-канале МИД.
Это заявление прозвучало в развитие прошедших накануне переговоров между президентами России и Ирана.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о чувстве безнаказанности Израиля после принятия антииранской резолюции МАГАТЭ.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил, что Россия осуждает действия Израиля, совершенные в нарушение Устава ООН.