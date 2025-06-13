Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.0 комментариев
Россия снизила долю на рынке газа ЕС до минимума с 2006 года
В апреле российский экспорт газа в страны Евросоюза снизился до минимального уровня за почти 18 лет, опустившись до 11,3%.
Согласно данным Евростата и расчетам ТАСС, Россия заняла четвертое место среди поставщиков газа в Евросоюз по итогам апреля, уступив США, Алжиру и Норвегии. Доля России на европейском рынке составила 11,3% против 13,1% в марте, что стало самым низким показателем с мая 2006 года.
Евросоюз приобрел у России газа на сумму 910 млн евро, что также является минимальным значением с августа 2023 года. Первое место по экспорту газа в ЕС удерживают США с объемом 2,8 млрд евро и долей 34,6%. На втором месте находится Алжир – 16,6% и 1,3 млрд евро, третьей стала Норвегия с 12% и 981 млн евро.
Британия замкнула пятерку крупнейших поставщиков, поставив газа на 516 млн евро и заняв долю в 6,4%.
В мае сообщалось, что Россия заняла второе место по стоимости импорта газа в ЕС в первом квартале, несмотря на остановку транзита через Украину.