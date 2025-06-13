Россия снизила долю на рынке газа ЕС до минимума с 2006 года

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно данным Евростата и расчетам ТАСС, Россия заняла четвертое место среди поставщиков газа в Евросоюз по итогам апреля, уступив США, Алжиру и Норвегии. Доля России на европейском рынке составила 11,3% против 13,1% в марте, что стало самым низким показателем с мая 2006 года.

Евросоюз приобрел у России газа на сумму 910 млн евро, что также является минимальным значением с августа 2023 года. Первое место по экспорту газа в ЕС удерживают США с объемом 2,8 млрд евро и долей 34,6%. На втором месте находится Алжир – 16,6% и 1,3 млрд евро, третьей стала Норвегия с 12% и 981 млн евро.

Британия замкнула пятерку крупнейших поставщиков, поставив газа на 516 млн евро и заняв долю в 6,4%.

В мае сообщалось, что Россия заняла второе место по стоимости импорта газа в ЕС в первом квартале, несмотря на остановку транзита через Украину.