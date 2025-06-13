Tекст: Мария Иванова

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому рэперу и бизнесмену Тимуру Юнусову, известному как Тимати, передает ТАСС.

В сообщении отмечается: «Служба безопасности собрала доказательную базу и предъявила обвинение российскому певцу <…> Тимуру Юнусову». Причиной для обвинения стало, в частности, то, что Тимати трижды выступал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Кроме того, СБУ инкриминирует артисту «посягательство на независимость и территориальную целостность Украины». Обвинение выдвинуто по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, которая касается нарушения порядка въезда на территории, которые Киев считает временно неподконтрольными.

Украинские правоохранители уже не раз объявляли о подобном уголовном преследовании российских политиков, военных и деятелей культуры. В России на такие действия не реагируют, и для обвиняемых это не влечет каких-либо последствий.

На этой неделе Служба безопасности Украины обвинила министра труда Луганской народной республики Елену Макаренко в «коллаборационизме». Ранее суд на Украине приговорил главу Дагестана Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы за поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

СБУ также обвинила журналиста Дмитрия Киселева по четырем статьям.