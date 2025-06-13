Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал Израилю суровое наказание за атаки

«Сионистский режим раскрыл свою грязную и кровавую руку для преступления в нашей любимой стране сегодня утром и явил свою коварную сущность больше, чем когда-либо, нанеся удары по жилым центрам. Режим должен ожидать сурового наказания. Мощная рука вооруженных сил Исламской Республики не оставит это безнаказанным», – приводит агентство слова обращения аятоллы к народу Ирана.

В результате авиаударов Израиля по Тегерану несколько командиров и ученых погибли.

«Этим преступлением сионистский режим приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и она его обязательно постигнет», – пообещал Хаменеи.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.

До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.