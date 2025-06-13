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Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал Израилю суровое наказание за атаки
Имам Хаменеи: Израиль должен ожидать сурового наказания за авианалет
Израиль должен ожидать сурового наказания, заявил после авиаударов израильских ВВС по Тегерану верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, передает агентство Tasnim.
«Сионистский режим раскрыл свою грязную и кровавую руку для преступления в нашей любимой стране сегодня утром и явил свою коварную сущность больше, чем когда-либо, нанеся удары по жилым центрам. Режим должен ожидать сурового наказания. Мощная рука вооруженных сил Исламской Республики не оставит это безнаказанным», – приводит агентство слова обращения аятоллы к народу Ирана.
В результате авиаударов Израиля по Тегерану несколько командиров и ученых погибли.
«Этим преступлением сионистский режим приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и она его обязательно постигнет», – пообещал Хаменеи.
Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.
До этого иранский телеканал сообщал о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.