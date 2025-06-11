В Крыму задержали мошенников за обман при отборе контрактников на СВО

В Крыму арестовали трех человек за мошенничество с выплатами контрактников для СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками ФСБ и МВД по Республике Крым, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы ведомства, трое жителей Симферополя представлялись сотрудниками силовых структур и склоняли граждан к заключению контрактов на военную службу в зоне спецоперации. После оформления контрактов они требовали перевести часть положенной выплаты, обещая оформить документы о непригодности к дальнейшей службе.

В результате обманутые контрактники переводили мошенникам денежные средства, однако злоумышленники не обладали реальными возможностями выполнить обещанное. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В пресс-службе добавили, что все задержанные признали вину в полном объеме и оказывают содействие следствию. На данный момент подозреваемые заключены под стражу, суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца. Продолжается установление дополнительных фактов и обстоятельств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму местную жительницу признали виновной в государственной измене за финансирование украинской армии.

В регионе также задержали двух женщин, которые передавали украинским спецслужбам данные о военных объектах и военнослужащих с помощью Telegram.