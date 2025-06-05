Жительницу Ялты осудили за отправку денег ВСУ на дроны

Tекст: Алексей Дегтярев

Верховный суд Крыма признал жительницу Ялты виновной в госизмене и назначил ей 17 лет колонии общего режима, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Также в последующем ее свободу ограничат на год и шесть месяцев. Пока приговор в законную силу не вступил.

По данным ФСБ, женщина 1990 года рождения отправляла деньги со своего банковского счета на закупку ударных дронов ВСУ.

Ранее в Крыму осудили жителя Севастополя за передачу украинской стороне сведений для использования против России.