  • Новость часаНаемница из Дании получила 26 лет тюрьмы за нападение на Курскую область
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    Калифорния горит от желания стать частью Мексики
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    Глава МВД заявил о высылке безработных мигрантов из России
    В Германии объяснили разворот СДПГ в сторону диалога с Россией
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Техас развернул силы нацгвардии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    0 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    13 комментариев
    11 июня 2025, 13:39 • Новости дня

    Многоженца Сухова решили проверить после слов дочери о домогательствах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следователи заинтересовались высказываниями дочери Ивана Сухова, публично обвинившей отца в домогательствах, сообщила омбудсмен по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

    Обвинения прозвучали в эфире Первого канала, однако официальное заявление в правоохранительные органы девушка пока не подала, уточнила Ярославская ТАСС.

    «Следственный комитет все равно начал проверку. То, что она говорит – это криминал, тяжкая статья. Я жду, держу руку на пульсе», – добавила омбудсмен.

    В 2024 году Сухов дал интервью о своем многоженстве и жизни с 14 детьми в трехкомнатной квартире. Семья имела все необходимые документы, включая свидетельства о рождении и паспорта. Он состоял в официальном браке только с одной женщиной, остальные жили с ним по собственной воле.

    После этого омбудсмен по правам ребенка в столице Ярославская сообщала, что проверит семейство Сухова.

    11 июня 2025, 00:59 • Новости дня
    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос о необходимости учить русский язык

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин по-русски прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что без увеличения военных расходов британцам придется учить русский язык.

    Радакин посетил заседание комитета по обороне Палаты общин британского парламента. Там его попросили ответить, согласен ли он с заявлением Рютте. Радакин по-русски сказал: «Нет».

    «Мне так хочется сказать «нет», – заявил он под смех депутатов. Однако он согласился с тем, что «мир претерпевает изменения», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил изданию The Daily Telegraph, что жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски», если страна не увеличит расходы на оборону до 5% ВВП.

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    10 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение вопросов суверенитета и территориальной целостности Украины относится к «его работе», а не к полномочиям делегации, участвующей в переговорах в Стамбуле, заявил киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.

    «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.

    Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.

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    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    10 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Власти Германии отняли паспорта у жены и дочери главы филиала «России сегодня» в ФРГ
    Власти Германии отняли паспорта у жены и дочери главы филиала «России сегодня» в ФРГ
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В немецкой столице правоохранители пришли в квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в стране Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у членов семейства, сообщил сам Феоктистов.

    Полицейские изъяли паспорта у супруги и семилетней дочери, пояснил Феоктистов РИА «Новости».

    Самого же главу представительства «России сегодня» не выпустили с рейса в берлинском аэропорту, хотя власти Германии предписали ему покинуть страну до 19 августа.

    Паспорта у семьи изъяли под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписание покинуть ФРГ.

    В прошлом году в Германии начались репрессии за обход блокировок при просмотре запрещенных в стране российских телеканалов.

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    10 июня 2025, 20:34 • Новости дня
    Лукашенко рассказал об устранении дефицита картошки в Белоруссии при помощи наручников
    Лукашенко рассказал об устранении дефицита картошки в Белоруссии при помощи наручников
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Белорусский президент Александр Лукашенко во время визита на киностудию поделился подробностями о расследовании преднамеренного дефицита картофеля.

    Лукашенко во время визита на киностудию «Беларусьфильм» 10 июня рассказал о так называемом картофельном заговоре, сообщает Sputnik Беларусь. По словам президента, в Белоруссии никогда не было реального дефицита картофеля, а сложившийся ранее дефицит был создан искусственно.

    Лукашенко заявил: «Бульбы не хватает, еще чего-то. Всего хватает у нас. Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается в политике было дело. Бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что вот президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил – бульба появилась».

    Ранее Лукашенко распорядился увеличить производство картофеля, чтобы его было достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта в Россию.

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    11 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал неготовность Киева к компромиссам фактором, который может привести к дальнейшим территориальным потерям для Украины, сообщила газета Wall Street Journal.

    Издание пишет, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил о том, что нежелание Киева идти на компромиссы может привести к новым территориальным потерям для Украины, передает ТАСС.

    Мединский отметил, что Россия хочет мира, однако, по его словам, если Украина продолжит ориентироваться на интересы других государств, Москва будет вынуждена реагировать. Он подчеркнул, что неготовность Киева к компромиссам грозит дальнейшими потерями территорий.

    Также Мединский указал, что вести длительную войну с Россией невозможно, приведя в пример 21-летнюю войну со Швецией.

    Ранее Мединский предупредил, что отсутствие полноценного мирного соглашения по конфликту на Украине может привести к ядерной войне в будущем.

    Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий только лично с Владимиром Путиным.

    В Кремле отметили, что мир на Украине возможен лишь при выводе украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые признаны неотъемлемой частью России.

    В МИД России подчеркнули, что страна никогда не допустит возврата украинских границ к состоянию 1991 года.

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    10 июня 2025, 20:59 • Новости дня
    Психолог объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам

    Психолог Бирюков: Научные исследования подтверждают тягу женщин к социопатам

    Психолог объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам
    @ Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Социопаты в первом приближении могут напоминать «альфа-самцов» в животном понимании этого слова, а потому женщины инстинктивно «западают» на них. Правда, очень скоро оказывается, что в этих мужчинах нет ни верности, ни надежности, ни умения держать слово, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков.

    «Действительно, есть научные исследования, которые доказывают, что женщины очень падки на обладателей так называемой темной триады, в которую входят нарциссизм (самолюбование), макиавеллизм (стремление безраздельно управлять, манипулировать людьми) и психопатия (беспринципность, цинизм, потребительское отношение к людям)», – говорит Бирюков.

    Эти люди, продолжает собеседник, в первом приближении могут напоминать «альфа-самцов» в животном понимании этого слова, а потому женщины инстинктивно «западают» на них. «Правда, очень скоро оказывается, что в этих мужчинах нет ни верности, ни надежности, ни умения держать слово или принимать решения. Часты проблемы с заработком и с законом, – отмечает психолог. – При совместной жизни с такими мужчинами-социопатами приходят прозрение и горькое разочарование. Причем у некоторых женщин это наступает уже после брака, рождения ребенка и покупки квартиры в ипотеку».

    При этом, отмечает он, женщины продолжают «держаться» за таких мужчин: прощают им измены, хамство, побои, бегают за ними, упрашивают вернуться. «Берут на себя кредиты, отдают долги, годами лечат от зависимостей, нанимают адвокатов, носят передачи в колонию. Даже дерутся с другими претендентками. Увы, образ «альфа-самца» сложно выбросить из головы», – поясняет специалист.

    Он подчеркивает, что желанный всеми женщинами образ мужчины-социопата вовсе не вымышленный, а вполне реальный. «Пары «отличница и хулиган», «тихая, добрая женщина и маргинал-уголовник» – это классика, которую надо знать, чтобы не совершать ошибок. В долгосрочной перспективе отношения с социопатом разрушительны. Их привлекательность – иллюзия, созданная манипуляциями», – говорит психолог. Здоровые партнерские отношения строятся на взаимном уважении, эмпатии и доверии, а не на играх в доминирование, добавляет он.

    По словам психолога, женщины с опытом эмоционального насилия или неуверенностью в себе чаще попадают в токсичные отношения с мужчинами-социопатами. «Такой партнер может эксплуатировать их потребность в любви, чередуя манипуляции и «награды». Поэтому, если же есть ощущение, что привлекает именно такой тип, стоит проанализировать свои паттерны выбора партнера – возможно, есть глубинные причины (детские травмы, страх скуки и так далее). Психолог может помочь разобраться в этом», – советует Бирюков.

    Ранее врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, каким женщинам и почему нравятся не спортивные мужчины, а с животиком.

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    11 июня 2025, 00:20 • Новости дня
    Узбекистан из-за проверок сограждан направил ноту МИД России
    Узбекистан из-за проверок сограждан направил ноту МИД России
    @ t.me/TIVmatbuot

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Узбекистана направило в российский МИД ноту о якобы нарушении прав сограждан в ходе проверок на территории России, сообщил пресс-секретарь узбекистанского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

    Бурханов сообщил о ежемесячной встрече с российской стороной по вопросам миграции в МИД Узбекистана. По его словам, Узбекистан озвучил «обеспокоенность» в связи с заявлениями о якобы «неправомерных проверках, проявлении неуважения и грубом обращении с гражданами Узбекистана».

    Как сообщил Бурханов, соответствующая нота направлена в МИД России с просьбой разъяснить ситуацию и дать правовую оценку действиям представителей силовых структур, передает РИА «Новости».

    Агентство миграции при кабмине Узбекистана жаловалось на применение силы сотрудниками Росгвардии в отношении некоторых мигрантов из Центральной Азии при проверке документов в московских Сокольниках 8 июня. Власти призвали «пострадавших» обращаться в посольство Узбекистана в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти Узбекистана пригласили своих граждан, работающих в России, вернуться на родину для участия в строительстве Нового Ташкента.

    В мае Московский городской суд принял решение о ликвидации организации узбекской диаспоры. Экс-руководитель совета «Узбекской национально-культурной автономии» Бахром Исмаилов заявлял об «экспансии узбеков» в России.

    В 2024 году в России резко возрос общественный запрос на ужесточение миграционной политики после ряда резонансных преступлений с участием иностранцев. В марте группа вооруженных людей, которые оказались уроженцами Таджикистана, устроила стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Другим резонансным преступлением стал теракт в отношении начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России Игоря Кириллова (подозреваемым в убийстве оказался уроженец Узбекистана).

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    10 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин: Подвиг медиков во время пандемии вошел в историю

    В преддверии Дня медработника Путин поздравил врачей с праздником

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг российских медиков во время пандемии коронавируса навсегда останется в истории страны.

    Путин, открывая объекты здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции, заявил: «В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности». Президент подчеркнул, что отношение к медикам еще более укрепилось в период пандемии. Практически все медицинские работники страны были задействованы в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

    Благодаря профессионализму, самоотверженности и милосердию врачей инфекция отступила. Путин назвал работу медиков в период пандемии подвигом, который навсегда войдет в историю.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны,

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    11 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стратегических бомбардировщиков Ту-160 были передислоцированы с аэродрома под Энгельсом на авиабазу рядом с Анадырем, пишет издание Military Watch Magazine.

    По сведениям журнала, на авиабазе Анадырь, расположенной более чем в 6600 километрах от Украины, были замечены как минимум два российских стратегических самолета, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что подобные данные основаны на спутниковых снимках.

    Издание отмечает, что дальность крылатых ракет Х-101 и Х-102, которыми оснащены Ту-160, составляет пять тысяч километров.

    По мнению военных аналитиков MWM, переброска бомбардировщиков на Дальний Восток не ограничивает их возможность наносить удары по целям на Украине.

    Американский журнал National Interest заявлял, что у украинских военных нет средств для противостояния новейшему российскому стратегическому ракетоносцу Ту-160М.

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    10 июня 2025, 22:55 • Новости дня
    В МВД назвали число детей мигрантов в России

    В МВД сообщили о 638 тыс. детей мигрантов в России

    Tекст: Антон Антонов

    В России находится более 638 тыс. детей мигрантов, при этом около половины из них не посещают учебные заведения, сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.

    Отвечая на соответствующий вопрос в Госдуме, Зубов сообщил, что всего в России находятся «638174 несовершеннолетних ребенка» мигрантов. При этом он указал, что их число снижается.

    «То, что большая часть из них не учатся, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверное, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», – приводит слова Зубова ТАСС.

    В Москве, по его данным, находятся 80282 несовершеннолетних иностранца, из них обучаются только 25 тысяч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче данных о детях мигрантов между МВД и образовательными ведомствами.

    В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.

    Рособрнадзор предупредил, что при второй неудачной попытке сдачи экзамена родителей детей-мигрантов ждет административное наказание.

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    10 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Журналист Киселев заявил о скатывании Германии к войне с Россией
    Журналист Киселев заявил о скатывании Германии к войне с Россией
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев связал действия полиции ФРГ против семьи российского коллеги в Берлине с ростом воинственных настроений в стране.

    Изъятие немецкими правоохранителями паспортов у жены и дочери главы офиса «России сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова указывает на нарастание враждебных тенденций в немецком обществе, передает РИА «Новости».

    Дмитрий Киселев в интервью агентству подчеркнул, что Германия «скатывается в привычную колею к войне с Россией», напомнив о двух мировых войнах, инициированных этой страной. «Вопрос: на что она надеется в третьей? Явно готовит общественное настроение в этом направлении», – заявил руководитель медиахолдинга.

    Напомним, правоохранители в Берлине пришли в квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у членов семейства, в том числе у 7-летней дочери журналиста.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, комментируя высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, что Россия будет определять цели испытаний новейших ракетных комплексов с учетом развития угроз национальной безопасности.

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев обратился к Мерцу с напоминанием о Декларации о поражении Германии, подписанной 5 июня 1945 года.

    Эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что Запад создал миф о якобы скором нападении России для оправдания своих действий по наращиванию военного присутствия.

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    10 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.

    Новый раунд консультаций между Россией и США по вопросам устранения «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях пройдет в Москве в самое ближайшее время, передает ТАСС. Об этом сообщил посол в США Александр Дарчиев в интервью, отметив, что решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.

    Дарчиев подчеркнул, что процесс нормализации отношений идет сложно и «тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби». Однако он отметил, что движение вперед, хотя и «обратимое», все же есть, что и подтверждается договоренностью о месте проведения новой встречи.

    Посол выразил уверенность, что очередные переговоры дипломатических делегаций состоятся в ближайшее время в Москве, конкретную дату при этом не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что смена администрации США открыла новые возможности для развития отношений между Россией и Соединенными Штатами.

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    10 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    Названы кадровые потери немецкого автопрома за год

    DPA: Промышленность ФРГ потеряла более 100 тыс. рабочих мест за год, автопром – более 45 тысяч

    Названы кадровые потери немецкого автопрома за год
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Промышленный сектор Германии столкнулся с потерей более 100 тыс. рабочих мест за последний год, сильнее всего пострадала автомобильная индустрия, пишет DPA.

    Как пишет DPA, ссылаясь на исследование на основе данных Федерального статистического управления, только в автомобильном секторе было потеряно 45,4 тыс. рабочих мест, передает EA Daily. К концу первого квартала в промышленности Германии работало 5,46 млн человек, что на 1,8%, или 101 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

    С 2019 года численность занятых в промышленности страны уменьшилась на 217 тыс. человек, что составляет спад на 3,8%. В 2018 году эта отрасль достигла рекордного показателя – около 5,7 млн сотрудников. Эксперт Ян Брорхилкер отметил: «Компании в отрасли находятся под огромным давлением».

    Брорхилкер пояснил, что агрессивные конкуренты, особенно из Китая, снижают цены, ключевые рынки сбыта слабеют, спрос в Европе остается на низком уровне, а на рынке США сохраняется значительная неопределенность. Он добавил, что компании вынуждены бороться с высокими издержками на энергию и персонал.

    По экспертным прогнозам, до конца года может быть потеряно еще 70 тыс. рабочих мест.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд, страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю.

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    11 июня 2025, 12:37 • Новости дня
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» широким фронтом вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой «Восток» было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Шевченко в ДНР, Гуляйполя и Малиновки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 225 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой народной республики (ДНР) и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжает наступательные действия по территории Днепропетровской области.

    Группировка нанесла поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты возле Новоподгородного Днепропетровской области, Степановки, Красноармейска, Димитрова, Петровского, Новопавловки, Новониколаевки и Алексеевки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит выход российских войск в днепропетровскую степь.

    Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области.

    Ранее в среду стало известно о приближении ВС России к окраинам Северска.

    Коментарии (4)
    11 июня 2025, 10:30 • Новости дня
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ответ председателя Бундестага Юлии Клекнер о роли СССР во Второй мировой войне.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал ответ председателю Бундестага Юлии Клекнер на обращение к парламенту ФРГ. Документ размещен на сайте Думы.

    Володин напомнил о роли Красной армии в победе над нацизмом и призвал Бундестаг не забывать о решающем вкладе Советского Союза во Второй мировой войне. «Мы с уважением относимся к вкладу союзников. Но нельзя забывать и то, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу и потерял в этой борьбе 27 млн человек», – отметил спикер парламента.

    Володин подчеркнул: «Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить – это была Красная армия».

    Володин при этом указал, что выделение украинских солдат среди бойцов Красной армии ради политической конъюнктуры неверно, и предложил также упомянуть белорусских, казахских, грузинских и других военнослужащих бывшего СССР. Он напомнил, что потери России в составе СССР составляли около 70% всех потерь и что Советский Союз выступал против раздела Германии и содействовал ее объединению в 1990 году.

    Председатель Госдумы отметил, что вторая часть его обращения касалась террористических атак киевского режима против жителей России, проводимых, по его словам, по аналогии с нацистской практикой. Володин напомнил Клекнер о недавнем подрыве пассажирского поезда на территории России, подчеркнув, что это был целенаправленный акт против гражданских лиц.

    По словам Володина, киевский режим несет ответственность за развязывание войны против регионов, не признавших новые власти. Отмечается, что вооруженные столкновения продолжались восемь лет вплоть до начала спецоперации России в 2022 году.

    Володин сравнил нынешний киевский режим с нацистским, ссылаясь на факты чествования на Украине деятелей Второй мировой войны, сотрудничавших с нацистской Германией. Документальные свидетельства преступлений украинской стороны, как отмечается, были направлены иностранным наблюдателям и размещены на сайте Госдумы.

    По мнению Володина, передача Германией вооружений украинским властям и появление танков Leopard на российской территории – повод для конфликта между Россией и ФРГ.

    Володин также выразил недоумение по поводу возможной передачи ракет Taurus и подчеркнул, что их использование потребует участия специалистов бундесвера, что фактически приведет к ударам по России немецкими офицерами. Он обратился к Клекнер с вопросом: есть ли у нее мандат на такие действия от немецких избирателей?

    Спикер Госдумы напомнил, что срок полномочий президента Украины, согласно конституции страны, истек год назад, а порядок их продления Основным законом не предусмотрен. Он подчеркнул, что после событий 2014 года и вооруженного переворота в Киеве легитимность украинской власти вызывает вопросы, а первоисточником нынешнего режима стал антиконституционный захват власти.

    В заключение Володин напомнил о многолетнем стремлении России к добрососедским отношениям с Германией и призвал Клекнер задуматься, к чему ведет нынешняя политика Берлина и кто от этого выиграет. Володин подчеркнул, что Россия не начинала войну на Украине, а использует свои вооруженные силы, чтобы прекратить ее.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии.

    Вячеслав Володин предложил Мерцу ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага и назвал циничными его слова в поддержку киевских властей.

    Володин также сообщил, что Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным городам России и о терактах киевского режима.

    Клекнер в ответ заявила, что депутатам Бундестага известно о роли США, Франции, стран Содружества наций и тогдашней советской армии в освобождении Германии, подчеркнув, что среди советских солдат было много украинцев. Она также указала, что парламент Германии не позволит запугать себя, в том числе в вопросах внешней политики и исторической памяти.

    Кроме того, Клекнер обвинила Москву в происходящем на Украине и заявила, что в Киеве якобы отсутствует нацистский режим. Ее слова распространила пресс-служба Бундестага.

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