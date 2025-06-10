Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».8 комментариев
Путин призвал продвигать российские ценности и гуманитарные смыслы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил о необходимости последовательного и активного продвижения российских ценностей и формирования собственных гуманитарных и культурных смыслов как внутри страны, так и на международной арене.
«Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.
Путин также отметил, что Россия всегда выступает за уважение к самобытности разных стран и народов, поддерживая их традиции и культуру.
«Позиция России хорошо известна – мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников», – заявил президент.
Ранее Путин, открывая заседание Совета безопасности, выделил традиционные ценности как фундаментальные ориентиры.
До этого Путин заявлял, что иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей. Он также подчеркивал, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.