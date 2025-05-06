Трамп призвал «никогда не говорить «никогда» о продаже Канады

США призвали власти Канады «никогда не говорить «никогда» о продаже страны

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп призвал правительство Канады «никогда не говорить "никогда"» в ответ на слова премьера Марка Карни о том, что страна «не продается», передает РИА «Новости».

До этого Карни заявил, что «Канада – не товар, не продается и не будет продаваться никогда». При этом он подчеркнул, что власти в Оттаве рассматривают экономические отношения с Вашингтоном как партнерство и намерены углублять сотрудничество, в том числе в сфере безопасности и обороны.

На совместной встрече с Карни, которая транслировалась Белым домом, Трамп отметил, что многие вещи, которые казались невозможными, в итоге стали возможными «в дружеской атмосфере».

Американский президент добавил, что считает Канаду «очень особенным местом», и отметил «огромный потенциал» для обеих стран.

Трамп также заявил, что не теряет надежды превратить Канаду в 51-й штат США. «Я все еще в это верю, но, знаете ли, для танго нужны двое, верно?» – сказал Трамп.

Ранее Трамп угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых разногласий. В ответ на это Карни заверил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и предположил, что Трамп ждет результатов выборов в Канаде, прежде чем приступить к переговорам по урегулированию споров.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что в разговоре с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом не обсуждался вопрос вхождения Канады в состав США.

Дональд Трамп подчеркнул, что не допускает силового объединения с Канадой и считает такой сценарий невозможным.

