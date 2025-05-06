Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.0 комментариев
В Швеции обнаружили три неизвестных советских захоронения 1945 года
В городе Хельсингборг на кладбище Польшё нашли три ранее неизвестные могилы советских граждан, умерших вскоре после освобождения из концлагерей, сообщает российское посольство в королевстве.
На кладбище Польшё нашли могилы Александра Абакумова, Ивана Поповича и Филиппа Мяшина, ранее не значившихся в российских реестрах, передает ТАСС.
Все они были доставлены в Швецию из нацистских концлагерей весной 1945 года и скончались вскоре после освобождения от болезней и истощения.
Останки советских граждан похоронены на 15-м участке вместе с бывшими узниками концлагерей других национальностей.
Шведские историки по собственной инициативе провели масштабную работу по идентификации захороненных. В апреле 2025 года на могилах были установлены именные таблички – впервые за 80 лет.
Дипломаты России продолжат поиск информации о захороненных и их родственниках. Сотрудники посольства посетили кладбище и почтили память погибших советских граждан.
Ранее в Тосненском районе Ленинградской области было найдено массовое захоронение душевнобольных женщин, убитых фашистскими карателями в период Великой Отечественной войны.