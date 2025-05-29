Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Лавров заявил о попытках НАТО милитаризовать Арктику
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках стран НАТО усилить военное присутствие в Арктике и пообещал продуманную реакцию Москвы.
Открывая пленарное заседание международных общественно-политических слушаний, Лавров отметил, что Россия фиксирует явные попытки милитаризации Арктики и внедрения инфраструктуры НАТО на севере континента, передает ТАСС.
По его словам, эти тенденции неблагоприятны и требуют от России как концептуального, так и практического ответа.
Лавров подчеркнул: «Если мы посмотрим на север континента, то фиксируем там откровенные попытки милитаризации Арктики, поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО». Он добавил, что большинство государств Евразии также обеспокоены происходящим и считают ситуацию неприемлемой.
Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Запада усиливают военное присутствие у границ России в Арктике для укрепления позиций в борьбе за ресурсы. Он назвал освоение Арктики ключевым для роли России в мировой экономике.
Президент Владимир Путин отмечал, что Россия остается крупнейшей арктической державой и готова к сотрудничеству как с арктическими, так и неарктическими странами.