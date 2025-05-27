Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
Теннисистка Калинская уступила Боузковой и выбыла из Открытого чемпионата Франции
Теннисистка Калинская проиграла стартовый матч «Ролан Гаррос» Боузковой
Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире в Париже после поражения от соперницы из Чехии Марии Боузковой со счетом 4:6, 5:7.
Теннисистка Анна Калинская не смогла пройти во второй круг Открытого чемпионата Франции. Во встрече первого круга Калинская с 30-м номером посева проиграла сопернице Марии Боузковой из Чехии в двух сетах со счетом 4:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 40 минут, передает РИА «Новости».
Во втором круге чешская теннисистка встретится с британкой Сонай Картал, ранее обыгравшей российскую спортсменку Эрику Андрееву.
Также в рамках первого круга турнира бельгийка Элизе Мертенс уступила француженке Лоис Буассон, а Юлия Путинцева из Казахстана победила Солану Сьерру из Аргентины.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в этот день россиянка Мирра Андреева успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции, обыграв испанку Кристину Букшу за 1 час 22 минуты со счетом 6:4, 6:3.