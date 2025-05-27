Став жертвой мошенников бывший профессор МГУ покончил с собой

Экс-профессор МГУ передал мошенникам 52,6 млн рублей и погиб

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», экс-профессор МГУ Борис Бояринцев с конца декабря 2024 года столкнулся с мошенниками, которые связались с ним через Telegram. Они представлялись сотрудниками Центробанка и ФСБ, уверяя, что его средства находятся в опасности, и убеждали перевести деньги на якобы безопасные счета.

По данным источника агентства, с декабря 2024 по январь 2025 года Бояринцев перевел мошенникам более 34 млн рублей. Позже аферисты убедили профессора продать две квартиры и передать еще 18,3 млн рублей. Общий ущерб составил более 52,6 млн рублей.

В начале мая полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. «Мужчина покончил с собой», – сообщил собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве несовершеннолетний передал мошенникам крупную сумму денег после угроз уголовной ответственностью в отношении его семьи. Мошенники также обманули троих пожилых москвичей, пообещав им выплаты и подарки к 80-летию Победы, из-за чего пенсионеры лишились крупных сумм.