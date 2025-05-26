Ущерб лесному фонду Забайкалья от пожаров составил 459 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Ущерб лесному фонду от пожаров в Забайкалье и расходы на их тушение достигли 459 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов края.

В регионе с 23 апреля действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Власти отмечают, что расчеты ущерба и затрат производились по итогам работы по ликвидации пожаров и восстановлению лесных территорий, передает РИА «Новости».

По словам представителей министерства, указанная сумма охватывает как непосредственный ущерб лесному фонду, так и все понесенные расходы в ходе борьбы с огнем. Ситуация в крае остается сложной, работы по ликвидации последствий продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в детском лагере «Огонек» в Забайкальском крае начался пожар. Ранее в регионе ликвидировали три крупных лесных пожара, охвативших за сутки более 5 тыс. гектаров в разных округах.

С начала года в Забайкальском крае зарегистрировали 463 лесных пожара общей площадью 1,27 млн га, основной причиной которых стал человеческий фактор.

На заседании комиссии по ЧС в Чите предложили ужесточить ответственность фермеров, чьи поля стали причиной распространения огня в леса.