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Три крупных лесных пожара потушили в Забайкальском крае за сутки
В Забайкалье ликвидированы три крупных лесных пожара, охвативших за сутки свыше 5 тыс. гектаров в разных округах региона.
Пожарные Забайкалья за сутки ликвидировали три лесных пожара на площади свыше пяти тысяч гектаров, передает РИА «Новости». Очаги возгорания были потушены в Чернышевском, Тунгокоченском и Читинском округах, как сообщили в региональном министерстве природы.
По данным ведомства, к утру 19 мая локализовано еще четыре пожара общей площадью 78 тыс. гектаров в трех округах. В настоящее время в регионе действует 27 лесных пожаров, борьбу с ними ведут свыше 1,8 тыс. лесных пожарных и порядка 230 единиц техники.
В Забайкалье с 23 апреля действует федеральный режим ЧС, а с 7 апреля в лесах введен региональный режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных природных пожаров. С начала года на территории края произошло более 460 лесных пожаров на площади 1,27 млн гектаров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС предотвратили 24 угрозы населенным пунктам в Забайкалье из-за пожаров. МЧС выявило 36 виновников ландшафтных пожаров в Забайкальском крае. Ведомство заявило об увеличении площади лесных пожаров в регионе.