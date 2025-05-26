Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.2 комментария
В Москве временно остановили работу аэропортов Домодедово и Жуковский
Прием и выпуск рейсов ограничили в аэропортах Домодедово и Жуковский
Два столичных аэропорта прекратили отправку и прием рейсов из-за введенных временных ограничений, главной причиной которых стало обеспечение безопасности полетов.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Администрации воздушных гаваней объяснили, что меры необходимы для поддержания высокого уровня безопасности полетов. В течение этого времени рейсы не принимаются и не отправляются.
Представители аэропортов подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней продолжают выполнять все необходимые действия для гарантирования безопасности пассажиров и персонала. Ожидается, что работа аэропортов будет возобновлена после снятия ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понеедльник аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде приостановил прием и выпуск самолетов. А в аэропорту Череповца ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.
Накануне аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили полноценную работу после снятия временных ограничений.