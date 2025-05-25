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    25 мая 2025, 18:47 • Новости дня

    Стало известно о снятии ограничений в аэропортах Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» возобновили полноценную работу после снятия временных ограничений, введенных ранее в этот же день.

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» были сняты, передает РИА «Новости». Артем Кореняко, представитель Росавиации, сообщил, что ограничения прекратили действовать в 18.05 по московскому времени.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.

    23 мая 2025, 05:12 • Новости дня
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Беловского района Николай Волобуев, пострадавший в результате атаки украинского БПЛА, экстренно доставлен в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии в Москве, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко встретил Волобуева в больнице.

    По словам Хинштейна, медики сразу провели компьютерную томографию пострадавшему и начали подготовку к операции. Он подчеркнул, что у Волобуева диагностированы минно-взрывная травма, переломы костей таза и руки. После хирургического вмешательства главу района ожидает курс реабилитации.

    Хинштейн отметил, что несмотря на тяжелые травмы, Волобуев сохраняет боевой настрой и беспокоится о необходимости временно оставить работу. Хинштейн выразил благодарность Мурашко и Минздраву России.

    «С августа бок о бок с курскими врачами в регионе работают врачи из Центра медицины катастроф, Минздрава, ФМБА, департамента здравоохранения Москвы. При необходимости – больных регулярно транспортируют в столицу, также активно применяются методы телемедицины. Искренне благодарю медиков за спасённые жизни и неоценимую помощь людям!» – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Волобуев получил травмы после атаки украинского дрона по его автомобилю. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Президент России Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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    25 мая 2025, 02:47 • Новости дня
    Росавиация сообщила о возобновлении работы трех аэропортов в Москве

    Росавиация: аэропорты Жуковский, Домодедово и Шереметьево возобновили работу

    Росавиация сообщила о возобновлении работы трех аэропортов в Москве
    @ Telegram-канал Росавиации

    Tекст: Ирма Каплан

    Росавиация сняла временные ограничения в московских аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    «В аэропортах Домодедово и Жуковский в 02.25 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в Telegram-канале представителя ведомства.

    С 2.35 ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Шереметьево.

    Для Внуково временные ограничения ради безопасности полетов пока действуют.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково временно действуют с 1.17.


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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
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    25 мая 2025, 00:05 • Новости дня
    Собянин сообщил об отражении системами ПВО летевших к Москве дронов

    Собянин: Отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву

    Собянин сообщил об отражении системами ПВО летевших к Москве дронов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил вечером субботы об отражении системой ПВО двух дронов, летевших в сторону столицы.

    «ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале.

    Как писала 23 мая газета ВЗГЛЯД, силами ПВО были уничтожены три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Напомним, в ночь на пятницу, 23 мая, было уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. При этом БПЛА атакуют столицу уже не первый день.


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    25 мая 2025, 05:09 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено 12 украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожено 12 украинских беспилотников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Около трех часов ночи средства ПВО сбили на подступах к Москве еще четыре дрона, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. <...> Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник», – сказано в Telegram-канале столичного градоначальника.

    Всего в ночь на воскресенье на подлете к Москве были уничтожены 12 дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ради безопасности полетов во всех московских аэропортах в течение ночи вводились временные ограничения на вылет и прилет самолетов.

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    24 мая 2025, 01:23 • Новости дня
    Вильфанд рассказал, как долго продержится в Москве летняя погода

    Вильфанд: Летняя температура воздуха продержится в Москве до конца месяца

    Tекст: Ирма Каплан

    В Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с температурой, превышающей климатическую норму на несколько градусов и без осадков, такая погода продержится до конца мая.

    Температура в Москве останется на уровне 25–28 градусов тепла до конца месяца, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, летняя погода в Москву пришла всерьез и надолго.

    «К востоку сформировался «стационарный» антициклон, так называемый блок на перемещение воздушных масс с насыщенной влагой. А к западу от Московского региона действует хорошо выраженный циклон. Это означает, что Москва в течение длительного времени будет находиться в теплой части блокирующего антициклона», – объяснил метеоролог.

    По словам Вильфанда, за счет вышеописанных условий, ночные и дневные температуры в городе будут высокими.

    Ночные температуры будут держаться на уровне 13–15 градусов тепла, в центре города – до плюс 18 градусов. Дневные температуры достигнут 26–28 градусов, что характерно для начала июля. Осадков в ближайшее время не ожидается, уточнил синоптик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среднесуточная температура воздуха в Москве достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета, это произошло на четыре дня раньше обычного.

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    23 мая 2025, 00:55 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты летевшие на Москву дроны

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    В аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово вновь вводятся снятые ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

    Напомним, атаки беспилотников на Москву продолжаются уже не первый день.


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    22 мая 2025, 21:56 • Новости дня
    Аэропорты Москвы сохранили расписание с учетом задержки 11 рейсов

    Tекст: Александра Юдина

    Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме по обновленному расписанию после сообщений о задержке 11 рейсов более чем на два часа.

    По информации на 20.00, в аэропортах столичного региона были задержаны 11 рейсов на срок более двух часов, передает ТАСС.

    Росавиация уточнила, что авиакомпании своевременно уведомляют пассажиров о необходимости приезжать в аэропорт согласно скорректированному времени вылета. Представители ведомства отдельно подчеркнули, что очередей и массового скопления пассажиров в залах ожидания не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа.

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    23 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    ПВО сбила три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр в Telegram.

    В свою очередь, Росавиация сообщила в Telegram, что аэропорт Внуково в 01.15 мск возобновил работу, но уже в 01.50 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены снова.

    Напомним, в ночь на пятницу было уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. При этом БПЛА атакую столицу уже не первый день.

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    25 мая 2025, 02:19 • Новости дня
    Временное ограничение на полеты самолетов введено во всех аэропортах Москвы

    Росавиация ввела ограничения полетов во всех столичных аэропортах

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения введены в московских аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково, Шереметьево, сообщает Росавиация.

    «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.00 мск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», – сказано в Telegram-канале представителя ведомства.

    Там уточнили, что с 2.20 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Шереметьево.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ограничения на прием и выпуск самолетов временно действуют с 1.17 в аэропорту Внуково.

    До этого сообщалось, что Росавиация сняла ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский с 1.05 ночи.


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    25 мая 2025, 01:45 • Новости дня
    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены во Внуково

    Росавиация: В аэропорту Внуково введены временные ограничения с 1.17

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения на прием и выпуск самолетов временно действуют в аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

    «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 1.17 мск введены в аэропорту Внуково, – написал он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    В столичном регионе ПВО ликвидировали шесть БПЛА, направлявшихся к Москве.

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    22 мая 2025, 22:24 • Новости дня
    На подлете к Москве сбиты три беспилотника

    Собянин сообщил о сбитых над Москвой еще трех вражеских БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО при подлете к Москве сбиты еще три вражеских БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Системы противовоздушной обороны Минобороны сбили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале Собянина.

    Мэр Москвы сообщил, что на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. По его словам, ситуация находится под контролем, пострадавших, по предварительным данным, нет.

    В связи с угрозой и для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Внуково и Жуковский были временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает РИА «Новости».

    Росавиация отмечает, что такие меры необходимы для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности пассажиров.

    Ранее силы ПВО сбили четыре дрона на подлете к Москве.

    В течение дня средства противовоздушной обороны уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа. Над Московским регионом было сбито 22 беспилотника.

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    23 мая 2025, 12:16 • Новости дня
    В Москве нашли львенка редкой породы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Окружном проезде столицы обнаружили детеныша редкого льва, которого передали в специализированную организацию, сообщили в городской прокуратуре в пятницу.

    Животному три месяца, его нашли в помещении в Окружном проезде, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    При проверке удалось установить, что у владельцев отсутствуют документы, подтверждающие законность владения животным.

    Азиатский лев включен в перечень видов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле дикими видами (СИТЕС), находящимися под угрозой исчезновения.

    Животное передали в специализированную организацию для последующего обследования и содержания во взаимодействии с Росприроднадзором по Москве и Калужской области.

    В феврале в Москве изъяли львенка, которого пытались продать через интернет за 260 тыс. рублей. Животное передали в реабилитационный центр для диких животных.

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    25 мая 2025, 00:39 • Новости дня
    Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Ирма Каплан

    Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье отразила атаку еще четырех летевших на Москву БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву», – написал мэр в Telegram-канале.

    Через несколько минут мэр города добавил, что сбит еще один дрон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером в субботу Собянин сообщил об отражении силами ПВО атаки двух вражеских дронов, направлявшихся к Москве.

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    25 мая 2025, 00:18 • Новости дня
    Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

    Росавиация: Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили работу

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

    «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23:35 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – написал он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в целях безопасности временные ограничения были введены в аэропорту Калуга. Кроме того, в ночь на воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых ПВО на подлете к столице дронах.

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    25 мая 2025, 02:30 • Новости дня
    Средства ПВО отбили атаку еще двух БПЛА над Москвой

    Мэр Москвы Собянин сообщил об отражении еще двух дронов над столицей

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО сбили еще два дрона, направлявшихся к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны отражена атака еще двух вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в сообщении Telegram-канала мэра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером в субботу Собянин сообщил об отражении силами ПВО атаки двух вражеских дронов, направлявшихся к Москве. Затем еще четырех.

    Вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

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