Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Стало известно о снятии ограничений в аэропортах Москвы
В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» возобновили полноценную работу после снятия временных ограничений, введенных ранее в этот же день.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» были сняты, передает РИА «Новости». Артем Кореняко, представитель Росавиации, сообщил, что ограничения прекратили действовать в 18.05 по московскому времени.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.