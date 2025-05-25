Стало известно о снятии ограничений в аэропортах Москвы

Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву

Tекст: Антон Антонов

Хинштейн сообщил в Telegram, что вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко встретил Волобуева в больнице.

По словам Хинштейна, медики сразу провели компьютерную томографию пострадавшему и начали подготовку к операции. Он подчеркнул, что у Волобуева диагностированы минно-взрывная травма, переломы костей таза и руки. После хирургического вмешательства главу района ожидает курс реабилитации.

Хинштейн отметил, что несмотря на тяжелые травмы, Волобуев сохраняет боевой настрой и беспокоится о необходимости временно оставить работу. Хинштейн выразил благодарность Мурашко и Минздраву России.

«С августа бок о бок с курскими врачами в регионе работают врачи из Центра медицины катастроф, Минздрава, ФМБА, департамента здравоохранения Москвы. При необходимости – больных регулярно транспортируют в столицу, также активно применяются методы телемедицины. Искренне благодарю медиков за спасённые жизни и неоценимую помощь людям!» – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Волобуев получил травмы после атаки украинского дрона по его автомобилю. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Президент России Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления.