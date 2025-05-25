Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в крупнейших московских аэропортах, сообщает Росавиация.
Росавиация в Telegram-канале уточнила, что Домодедово, Внуково и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности полетов.
В Росавиации заявили: «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет». Конкретные сроки снятия ограничений не называются. Решение связано исключительно с необходимостью гарантировать безопасность пассажиров и экипажей.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву.
В воскресенье утром Собянин сообщил, что около трех часов ночи средства ПВО сбили на подступах к Москве еще четыре дрона. До этого средства ПВО сбили еще два дрона, направлявшихся к Москве.