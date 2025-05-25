При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Еще четыре БПЛА были сбиты над Москвой около трех часов ночи
Собянин: ПВО сбили на подлете к столице еще четыре дрона
Около трех часов ночи средства ПВО сбили на подступах к Москве еще четыре дрона, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. <...> Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник», – сказано в Telegram-канале столичного градоначальника.
Всего в ночь на воскресенье над Москвой были уничтожены 12 дронов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ради безопасности полетов во всех московских аэропортах в течение ночи вводились временные ограничения на вылет и прилет самолетов.