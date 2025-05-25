При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Временное ограничение на полеты самолетов введено во всех аэропортах Москвы
Росавиация ввела ограничения полетов во всех столичных аэропортах
Временные ограничения введены в московских аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково, Шереметьево, сообщает Росавиация.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.00 мск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», – сказано в Telegram-канале представителя ведомства.
Там уточнили, что с 2.20 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Шереметьево.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ограничения на прием и выпуск самолетов временно действуют с 1.17 в аэропорту Внуково.
До этого сообщалось, что Росавиация сняла ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский с 1.05 ночи.