Временное ограничение на полеты самолетов введено во всех аэропортах Москвы

Росавиация ввела ограничения полетов во всех столичных аэропортах

Tекст: Ирма Каплан

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.00 мск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», – сказано в Telegram-канале представителя ведомства.

Там уточнили, что с 2.20 временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Шереметьево.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ограничения на прием и выпуск самолетов временно действуют с 1.17 в аэропорту Внуково.

До этого сообщалось, что Росавиация сняла ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский с 1.05 ночи.



