При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Росавиация сняла ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский
Временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об отмене временных ограничений с 1.05 на прием и выпуск самолетов в Домодедово и Жуковском.
«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 1.05 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Telegram-канале.
Представитель Росавиации уточнил, что ограничения временно вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых ПВО на подлете к столице дронах.