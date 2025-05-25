При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский
Росавиация: Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили работу
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23:35 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – написал он в Telegram-канале.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в целях безопасности временные ограничения были введены в аэропорту Калуга. Кроме того, в ночь на воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых ПВО на подлете к столице дронах.