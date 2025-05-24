При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Калуги
Росавиация: Для безопасности полетов временные ограничения ввели в аэропорту Калуги
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуга с 21:45, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 21:45 МСК введены в аэропорту Калуга», – сказано в его Telegram-канале.
Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, утром, с 04:45 МСК, в аэропорту Калуги уже вводились временные ограничения, которые были сняты через несколько часов.