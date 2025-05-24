Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.11 комментариев
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Калуги ради безопасности
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 04:45 МСК введены в аэропорту Калуга», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Как сообщала днем ранее газета ВЗГЛЯД, над территорией Калужской и Брянской областей сбиты беспилотники, никто не пострадал, разрушений нет, сообщили главы регионов Владислав Шапша и Александр Богомаз.