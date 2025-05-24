Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области

Москалькова о вернувшихся из плена россиянах: они возвратились победителями

Tекст: Ирма Каплан

Освобожденные из плена ВСУ жители Курской области были доставлены в пункт временного размещения после обмена, врио губернатора региона Александр Хинштейн лично встретил и вернувшихся домой курян, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные – они возвратились победителями. На родной земле их ждут родные и близкие», – написала она.

Москалькова уточнила, что на родине им предстоят реабилитация, лечение, возвращение к нормальной жизни, а власти помогут и поддержат вернувшихся домой граждан.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн, который встречал автобус с курянами, в своем Telegram-канале также поделился информацией об их возвращении и выложил несколько фото.

«На территорию одного из ПВР города прибыл автобус с 18 жителями приграничья. Напомню, что двух человек на скорой доставили в Курскую областную больницу, сейчас они находятся под присмотром медиков. Нескольких сразу забрали родственники», – сообщил он.

Хинштейн добавил, что на месте вручил каждому жителю приграничья сертификат на 30 тыс. рублей, «чтобы люди могли купить себе вещи первой необходимости». Это региональная дополнительная мера поддержки к остальным, в том числе к ежемесячной выплате в 65 тыс. рублей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.