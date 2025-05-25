При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
Собянин сообщил об отражении системами ПВО летевших к Москве дронов
Собянин: Отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил вечером субботы об отражении системой ПВО двух дронов, летевших в сторону столицы.
«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале.
Как писала 23 мая газета ВЗГЛЯД, силами ПВО были уничтожены три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Напомним, в ночь на пятницу, 23 мая, было уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. При этом БПЛА атакуют столицу уже не первый день.