Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены во Внуково

Росавиация: В аэропорту Внуково введены временные ограничения с 1.17

Tекст: Ирма Каплан

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 1.17 мск введены в аэропорту Внуково, – написал он в Telegram-канале.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

В столичном регионе ПВО ликвидировали шесть БПЛА, направлявшихся к Москве.