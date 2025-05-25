При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены во Внуково
Росавиация: В аэропорту Внуково введены временные ограничения с 1.17
Ограничения на прием и выпуск самолетов временно действуют в аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 1.17 мск введены в аэропорту Внуково, – написал он в Telegram-канале.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.
В столичном регионе ПВО ликвидировали шесть БПЛА, направлявшихся к Москве.