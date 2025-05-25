При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
Минобороны сообщило о 95 сбитых над регионами России БПЛА за четыре часа
Минобороны: Средствами ПВО над восемью регионами сбиты 95 БПЛА
Вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.
«С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.
Там уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 20 – над Белгородской, 17 – над Курской областью, 16 – над Орловской, пять БПЛА – над Калужской областью, четыре – над Тульской, два – над Московским регионом и один дрон над территорией Республики Крым.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало о 94-х сбитых за ночь пятницы и утро субботы беспилотниках над регионами страны, большинство из которых уничтожены над Белгородской областью.