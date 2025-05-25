Средства ПВО отбили атаку еще двух БПЛА над Москвой

ВС России нанесли удары по контейнеровозу с катерами и БПЛА в порту Одессы

Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по контейнеровозу с военными грузами в порту Одессы

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, 23 мая расчетами ОТРК «Искандер» был нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, доставлявшему военное имущество в порт Одесса. Удар также пришелся по складу контейнеров, располагавшемуся в порту.

По данным оборонного ведомства, на пораженном судне находилось около ста контейнеров с военными грузами, включая безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. В результате ракетного удара последовала вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров.

Огневое поражение привело к возникновению сильного пожара на территории порта.

Ранее украинские СМИ сообщали, что 23 мая в городе Одессе на Украине произошли несколько взрывов.

Минобороны в субботу заявило, что российские войска нанесли удары по центру спецопераций и авиации СБУ, а также складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ.

Также вооруженные силы России нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине.