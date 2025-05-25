При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Средства ПВО отбили атаку еще двух БПЛА над Москвой
Мэр Москвы Собянин сообщил об отражении еще двух дронов над столицей
Средства ПВО сбили еще два дрона, направлявшихся к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще двух вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в сообщении Telegram-канала мэра.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером в субботу Собянин сообщил об отражении силами ПВО атаки двух вражеских дронов, направлявшихся к Москве. Затем еще четырех.
Вечером субботы с 20.00 до полуночи средства ПВО сбили над восемью регионами России 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.