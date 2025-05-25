Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Уничтожены два летевших на Москву дрона ВСУ
Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву дронов ВСУ
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили атаку двух беспилотников, направлявшихся к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Собянин заявил в своем Telegram-канале, что первый дрон был уничтожен вблизи столицы, а спустя три минуты специалисты зафиксировали падение еще одного вражеского беспилотника. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб для оценки разрушений и устранения последствий. По словам Собянина, с начала текущих суток силами ПВО было сбито 13 украинских дронов, летевших в направлении Москвы.
Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.
В воскресенье утром Собянин сообщил, что около трех часов ночи средства ПВО сбили на подступах к Москве еще четыре дрона. До этого средства ПВО сбили еще два дрона, направлявшихся к Москве.