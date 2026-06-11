Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Премьер Венгрии Мадьяр анонсировал первую личную встречу с Фицо
Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр планирует встретиться со своим словацким коллегой Робертом Фицо 18-19 июня.
Двусторонние консультации пройдут на полях саммита Европейского союза, передает РИА «Новости».
«У меня запланированы встречи, несколько государств и глав правительств обратились ко мне с просьбой о двусторонних консультациях. В нашем первом и пока последнем телефонном разговоре со словацким премьер-министром Робертом Фицо мы договорились, что первый раз проведем переговоры в Брюсселе на саммите ЕС», – заявил Мадьяр на правительственном брифинге.
Основной темой дискуссии станет дальнейшее развитие связей между двумя странами. Политики также намерены затронуть вопросы совместной работы в рамках Вышеградской группы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт отложил запланированный визит Владимира Зеленского из-за разногласий.
Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр выразил готовность предоставить площадку для мирных переговоров по украинскому конфликту.
В свою очередь глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил о намерении продолжать визиты в Россию вопреки давлению европейских политиков.