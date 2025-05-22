Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по её итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.0 комментариев
Лось погиб после тяжелых травм в Петербурге
В Петербурге один из лосей, обнаруженных во Фрунзенском районе, получил смертельные травмы при попытке пересечь ограду и умер в ветеринарной клинике, сообщили в районной администрации.
Утром 21 мая жители Петербурга сообщили о трех лосях, оказавшихся во Фрунзенском районе. Первый из животных был найден в районе пересечения улицы Будапештской и проспекта Славы с тяжелыми травмами, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение администрации.
Оперативная группа комитета по природопользованию приехала на место, обеспечив оцепление территории совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии. Лосю сделали укол снотворным. В результате осмотра выявили серьезные повреждения: животное получило ранение брюха и перелом ноги, пытаясь преодолеть ограду. Лося доставили в ветеринарную клинику, где спасти его не удалось.
Поиски еще двух лосей в районе продолжались в течение дня. Местные жители активно присылали информацию о перемещении животных. Второй лось был замечен на территории футбольного поля на Витебском проспекте. Ему обработали поврежденные рога и вкололи снотворное, после чего перевезли в лес, снабдив GPS-треккером.
Третий лось, по последним данным, бежал вдоль железнодорожного полотна.
Между тем в Новосибирске лось выбежал на дорогу и получил тяжелые травмы в аварии, у него переломаны задние ноги, он не может передвигаться, сообщили в региональном ГУ МВД.
До этого в мае большой отклик нашла история с травмированием и смертью лосенка в Подмосковье, в районе «Княжье Озеро». Лосенка на дороге сбила легковушка, его доставили в ветеринарную клинику с открытым переломом обеих тазовых конечностей, но 20 мая он скончался во время операции.
Еще раньше экипаж ледокола провел спасательную операцию, чтобы помочь лосихе, зажатой льдами на Турушинском перекате Енисея.