В Подмосковье 17 человек отравились в заведении общепита

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В числе отравившихся есть несовершеннолетние, добавили в СК.

В региональном минздраве уточнили, что отравление произошло в одном из заведений общепита, всего за медпомощью обратились 17 человек, в стационаре остаются шесть человек.

Из общего числа отравившихся – семеро детей. Четверо детей остаются в стационаре. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее в мае в городе Шумерля в Чувашии зафиксировали массовое обращение учащихся за медпомощью с симптомами кишечной инфекции. Трое детей были госпитализированы.