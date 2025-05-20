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В Подмосковье 17 человек отравились в заведении общепита
В торговом павильоне города Егорьевск в Московской области отравились 17 человек, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.
Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В числе отравившихся есть несовершеннолетние, добавили в СК.
В региональном минздраве уточнили, что отравление произошло в одном из заведений общепита, всего за медпомощью обратились 17 человек, в стационаре остаются шесть человек.
Из общего числа отравившихся – семеро детей. Четверо детей остаются в стационаре. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Ранее в мае в городе Шумерля в Чувашии зафиксировали массовое обращение учащихся за медпомощью с симптомами кишечной инфекции. Трое детей были госпитализированы.