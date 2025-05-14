Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.16 комментариев
В Чувашии число отравившихся гимназистов превысило 30 человек
В Чувашии у 31 гимназиста выявили кишечную инфекцию
В гимназии города Шумерля зафиксировали массовое обращение учащихся за медпомощью с симптомами кишечной инфекции, трое детей госпитализированы.
Число гимназистов из чувашского города Шумерля, обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции, увеличилось до 31, сообщает Минздрав республики в своем Telegram-канале. Всего к медикам обратились 32 человека, включая одного взрослого, с признаками заболевания.
29 человек проходят амбулаторное лечение. «Трое детей доставлены в инфекционное отделение Республиканской детской клинической больницы», – уточняет ведомство.
Причины вспышки инфекции и источник заражения устанавливают эксперты.
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