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После обеда в кафе в Ленобласти умер трехлетний ребенок
После смерти девочки в Ленобласти из-за обеда в кафе заведено уголовное дело
В Ленинградской области трехлетняя девочка умерла после отравления пищей в кафе, после чего деятельность заведения временно приостановили, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.
По данным Следственного комитета, трагедия произошла 9 мая в городе Лодейное Поле, где сотрудники кафе оказали услуги общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности. В результате, трехлетняя девочка отравилась и умерла в медицинском учреждении, передает ТАСС.
Лодейнопольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет, повлекших смерть по неосторожности.
После выявленных нарушений деятельность кафе временно приостановили, передает РИА «Новости».
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в составе которой работали следователь, сотрудники Роспотребнадзора, судебно-медицинский эксперт и полиция. Изъята вся необходимая документация, назначены судебные экспертизы для установления причин смерти.
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