Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.3 комментария
В Омске возбудили дела после массового отравления в школах
В Омске начали расследование после массового отравления учеников и учителей в двух образовательных учреждениях, связанных с одной компанией-поставщиком.
Уголовные дела по факту массового отравления школьников и педагогов в двух школах возбуждены в Омске, передает ТАСС. Следственные органы рассматривают нарушения санитарно-эпидемиологических правил и оказание небезопасных услуг после того, как за медицинской помощью обратились двадцать детей и три педагога из школы № 90, а также около пятнадцати детей из школы № 8.
Обе школы получали продукты от одной организации – компании «Прогресс питания». В сообщении пресс-службы регионального УМВД подчеркивается, что госпитализация обратившимся за помощью не потребовалась, угрозы их жизни и здоровью нет.
В ходе расследования было установлено, что соглашение на организацию питания между школой № 8 и компанией «Прогресс питания» заключили в декабре прошлого года. Проверка выявила факты ненадлежащего хранения продукции. Прокуратура Омской области контролирует ход расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пермском крае задержали владельца кафе, где отравились шаурмой несколько человек, в Приангарье после отравления готовой едой в кафе госпитализировали 31 человека, а ранее в Новосибирской области произошло массовое отравление суши и роллами.