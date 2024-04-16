Массовое отравление суши и роллами произошло в Новосибирской области

Tекст: Кристина Цыцура

Ведомство провело проверку и выяснило, что в работе предприятия были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС.

Так, отсутствовал разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции, а также производственные столы. Не было бактерицидного оборудования и журнала осмотра сотрудников на наличие заболеваний кожи рук.

Суд постановил закрыть сервис доставки «Лосось» на 90 суток. Владелица доставки Светлана Шевелева признана виновной в административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что 22 человека отравились едой в кафе в Приморье.



