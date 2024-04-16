Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Массовое отравление суши и роллами произошло в Новосибирской области
С острой кишечной инфекцией после употребления суши и роллов из доставки «Лосось» в больницы Искитима попали 15 человек, сообщили в Роспотребнадзоре.
Ведомство провело проверку и выяснило, что в работе предприятия были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС.
Так, отсутствовал разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции, а также производственные столы. Не было бактерицидного оборудования и журнала осмотра сотрудников на наличие заболеваний кожи рук.
Суд постановил закрыть сервис доставки «Лосось» на 90 суток. Владелица доставки Светлана Шевелева признана виновной в административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ.
Ранее сообщалось, что 22 человека отравились едой в кафе в Приморье.