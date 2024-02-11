Прокуратура: 22 человека отравились едой в кафе в Приморье

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Как сообщили в прокуратуре. в Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления, причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита, передает РИА «Новости».

Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, сейчас 21 человек находится в больнице.

Как сообщил представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, кафе «М-Бургер» в Дальнереченске, где отравились люди, закрыли до выяснения обстоятельств. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора взяли смывы и ПЦР-пробы, результаты будут готовы завтра

В минздраве региона сообщили, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь.

Ранее после употребления шаурмы в Иркутске были госпитализированы девять человек.