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Прокуратура: 22 человека отравились едой в кафе в Приморье
Двадцать два человека обратились в больницу с признаками острого отравления в приморском Дальнереченске за пять дней, проводится проверка, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Как сообщили в прокуратуре. в Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления, причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита, передает РИА «Новости».
Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, сейчас 21 человек находится в больнице.
Как сообщил представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, кафе «М-Бургер» в Дальнереченске, где отравились люди, закрыли до выяснения обстоятельств. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора взяли смывы и ПЦР-пробы, результаты будут готовы завтра
В минздраве региона сообщили, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь.
Ранее после употребления шаурмы в Иркутске были госпитализированы девять человек.