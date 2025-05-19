Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Бастрыкин: ИИ помог раскрыть убийства Дугиной и Татарского
Искусственный интеллект использовался при расследовании убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Максима Фомина (Владлен Татарский), заявил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Алгоритмы искусственного разума помогали нам раскрыть очень резонансные преступления: убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также лиц, покушавшихся на [писателя] Захара Прилепина и известного ведущего телевизионной программы Владимира Соловьева», – цитирует Бастрыкина РИА «Новости».
В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дугину. По данным ФСБ, убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже она покинула Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Оба фигуранта включены в список террористов.
В апреле 2023 года при взрыве в кафе Петербурга погиб военкор Владлен Татарский, пострадали более 40 человек. По его делу уже осудили Дарью Трепову, ее также внесли в реестр террористов.
ФСБ и СК установили соучастника убийства Татарского, им оказался гражданин Украины Юрий Денисов. Он по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина.