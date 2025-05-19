Посольство России потребовало расследовать осквернение советского монумента в Дании

Tекст: Дарья Григоренко

В дипмиссии заявили: «Накануне 9 мая на кладбище Биспебьерг в Копенгагене был осквернен монумент в память о советских воинах… Посольство обратилось к датским властям с требованием расследовать данный случай вандализма и привлечь преступника к ответственности», передает РИА «Новости».

Также отмечается, что на данный момент информации о мерах, предпринятых датскими властями, в посольство не поступало. В то же время администрация кладбища оперативно отреагировала, осудила произошедшее и бесплатно устранила причиненный ущерб. Российские дипломаты выразили благодарность сотрудникам кладбища за проявленное уважение к памяти советским воинам.

Во вторник в столице Эстонии задержаны двое несовершеннолетних, которые нанесли белой краской надписи на монумент «Бронзовый солдат» в ночь на 10 мая.

Ранее в посольстве России сообщили, что попытка вандализма в отношении памятника красноармейцам в швейцарском Базеле произошла накануне Дня Победы, последствия оперативно устранили местные власти.

За последний год в европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве.