FP: Военная операция США в Иране оказалась исключительно контрпродуктивной

Tекст: Антон Антонов

Операция «Эпическая ярость» активизировала дискуссию о стратегической ценности американских военных баз на Ближнем Востоке, пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке оказалось реализовано в «исключительно контрпродуктивном ключе».

В ходе конфликта Иран нанес удары по меньшей мере по 20 военным объектам США в восьми странах. Это вызвало значительные разрушения и вынудило американских военнослужащих передислоцироваться в отели и офисные здания по всему региону.

По мнению издания, «Эпическая ярость» спровоцировала «самый опасный сценарий нефтяного кризиса», передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе.

В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

