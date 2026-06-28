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FP: Военная операция США в Иране оказалась исключительно контрпродуктивной
Вместо того, чтобы обеспечить беспрепятственный поток энергоресурсов, вмешательство Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке лишь нарушило поставки, пишет Foreign Policy.
Операция «Эпическая ярость» активизировала дискуссию о стратегической ценности американских военных баз на Ближнем Востоке, пишет Foreign Policy.
Издание отмечает, что военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке оказалось реализовано в «исключительно контрпродуктивном ключе».
В ходе конфликта Иран нанес удары по меньшей мере по 20 военным объектам США в восьми странах. Это вызвало значительные разрушения и вынудило американских военнослужащих передислоцироваться в отели и офисные здания по всему региону.
По мнению издания, «Эпическая ярость» спровоцировала «самый опасный сценарий нефтяного кризиса», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе.
В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.