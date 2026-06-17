Трамп заявил о готовности возобновить бомбардировки Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства сделал жесткое предупреждение перед скорым подписанием документа в Швейцарии, передает РИА «Новости».

«Это меморандум о взаимопонимании... Если мне это не понравится, если они не будут вести себя должным образом, мы сразу вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы», – подчеркнул политик на встрече с египетским коллегой.

По словам президента США, альтернативой текущему соглашению стала бы глобальная депрессия из-за закрытия торговых маршрутов. Масштабная военная кампания Вашингтона и Израиля началась 28 февраля, унеся жизни более трех тысяч человек и полностью парализовав международное судоходство.

Ожидается, что подписание исторического документа состоится 19 июня. Иранская сторона обязалась обеспечить безопасность прохода судов без взимания пошлин, сохранив плату за сопутствующие услуги. На выработку окончательного всеобъемлющего договора странам отведено 60 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка усомнилась в готовности Тегерана пойти на ядерные уступки.

Глава американского государства пригрозил возобновлением военных атак в случае провала переговоров.

Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.