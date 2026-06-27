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МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума из-за авиаударов
Атаки США на Иран являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании, заявляет МИД исламской республики.
Внешнеполитическое ведомство страны выступило с резким осуждением действий Вашингтона, передает РИА «Новости». «Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран осуждает воздушные атаки террористической армии США по нескольким объектам на южном побережье Ирана вечером в пятницу, 26 июня 2026 года. Эти жестокие атаки… являются грубым нарушением… Устава ООН, а также явным нарушением первого пункта меморандума о взаимопонимании», – говорится в официальном заявлении.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт нанесения ударов. Американские военные назвали это ответом на предполагаемую атаку коммерческого судна в Ормузском проливе. Местные издания сообщали о звуках мощных взрывов в районе портового города Сирик.
Напомним, что 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ предусматривает снятие американской морской блокады и восстановление иранского судоходства. Кроме того, Тегеран обязался отказаться от создания ядерного оружия, ожидая взамен отмены санкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за невыполнения США обязательств по прекращению огня.
Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.
Ранее американский лидер предупредил о готовности возобновить бомбардировки при отказе выполнять условия договора.