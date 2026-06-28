Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении российские штурмовики продвигаются вглубь Сумской области, нанося удары по ВСУ в районах Сум, Глухова, Волфино, Катериновки, Марьино, Песчаного, Могрицы, Краснополья, и села Новая Сечь. В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Бачевске и окрестностях. ВСУ понесли высокие потери в селе Вольная Слобода.

В Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 м. Идут стрелковые бои в Писаревке и в селе Новая Сечь, а также в лесных массивах в Краснопольском районе.

На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области, нанося удары по ВСУ в районах Казачьей Лопани, Избицкого, Москалёвки, Белого Колодезя, Соснового Бора, Приколотного, Малого Бурлука, Василевки, Шевченково, Ольховатки, Долгенького, Богодухова, Великого Бурлука, Грачовки и села Уды.

Российские штурмовики наступают в поселке Казачья Лопань, продвигаются на Волчанском направлении и ведут стрелковые бои в селе Петро-Ивановка на Великобурлукском направлении. Также стрелковые бои идут в селах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

«Пытаясь удержать Петро-Ивановку, противник задействовал на данном участке фронта группу испаноязычных наёмников. По данным радиоперехватов, часть из них отказалась выполнять задачи и дезертировали из подразделений», – говорится в сообщении.

ВСУ предприняли неудачную попытку контратаки южнее села Землянки, большая часть боевиков была ликвидирована.

ВСУ продолжают переброску войск в Черниговскую область.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.

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