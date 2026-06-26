Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.5 комментариев
Военный эксперт сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом
Марочко сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом
Командование ВСУ безуспешно пытается компенсировать острую нехватку личного состава на Купянском и Волчанском направлениях с помощью массового применения беспилотников, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо проседания фронта противника в Харьковской области, то действительно сейчас есть нехватка сил как на Купянском участке, так и на Волчанском. Пытается украинское командование компенсировать это все дронами, но у них не получается стабилизировать фронт», – рассказал он ТАСС.
По словам Марочко, Киев не способен удержать позиции из-за мощного давления российской армии. Он добавил, что в настоящий момент развернулись активные боевые действия за контроль над населенным пунктом Малая Волчья.
Кроме того, ВС России осталось меньше километра до Казачьей Лопани, сообщал Марочко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование бригады ВСУ обменяло 50 солдат на внедорожник для врио комбрига. Российские военные отрезали ВСУ от ключевых харьковских трасс. Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.