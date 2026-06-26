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ВС России осталось меньше километра до Казачьей Лопани
Марочко сообщил о приближении ВС России к Казачьей Лопани
Подразделения армии России вышли к мощному укрепрайону противника на Харьковском направлении, попутно расширив зону контроля около двух соседних поселков, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие развивают успех в районе Красного Хутора – юго-западнее от него – и также расширяют зону контроля в районе населенного пункта Ветеринарное», – сообщил он ТАСС.
Марочко отметил, что до Казачьей Лопани в Харьковской области бойцам осталось продвинуться менее одного километра. Сейчас на этом участке фронта продолжаются активные боевые действия.
При этом ВСУ серьезно укрепились в населенном пункте и создали сеть фортификационных сооружений. По словам Марочко, российским военным предстоит проделать тяжелую работу для взлома обороны противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом. Российские военные отрезали ВСУ от ключевых харьковских трасс. Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.