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Власти Находки прокомментировали резонансное видео с главой местной думы на юбилее города
На юбилейном концерте в честь 75-летия Находки глава местной думы Андрей Кузнецов не был пьян, он запинался, потому что был уставшим и разволновался, сообщил представитель думы Находки.
Видео с выступлением Андрея Кузнецова попало в соцсети и вызвало волну обсуждений, передает РИА «Новости». На кадрах глава парламента поздравляет горожан, однако его речь периодически запинается, из-за чего комментаторы предположили его возможное опьянение.
В думе Находкинского городского округа заявили, что Кузнецов не был пьян. По словам представителя парламента, насыщенная программа празднования и присутствие губернатора региона привели к усталости и волнению председателя. «Несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением. Но выступление его было патриотичным, он ориентировал публику на наши общероссийские ценности», – заявил собеседник агентства.
В думе добавили, что не понимают, почему видео вызвало негативную реакцию, отметив, что праздник прошел успешно.
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