Власти Находки прокомментировали резонансное видео с главой местной думы на юбилее города

Tекст: Вера Басилая

Видео с выступлением Андрея Кузнецова попало в соцсети и вызвало волну обсуждений, передает РИА «Новости». На кадрах глава парламента поздравляет горожан, однако его речь периодически запинается, из-за чего комментаторы предположили его возможное опьянение.

В думе Находкинского городского округа заявили, что Кузнецов не был пьян. По словам представителя парламента, насыщенная программа празднования и присутствие губернатора региона привели к усталости и волнению председателя. «Несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением. Но выступление его было патриотичным, он ориентировал публику на наши общероссийские ценности», – заявил собеседник агентства.

В думе добавили, что не понимают, почему видео вызвало негативную реакцию, отметив, что праздник прошел успешно.

В правительстве Забайкалья прокомментировали инцидент с губернатором Александром Осиповым, который во время доклада начальницы лесничества почесал нос и случайно вытер его о куртку чиновницы, назвав поступок несущественным.