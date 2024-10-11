В Забайкалье объяснили инцидент с «вытиранием руки» губернатором о чиновницу

Tекст: Вера Басилая

Администрация Забайкальского края прокомментировала инцидент с губернатором Александром Осиповым, который, как утверждается, вытер испачканную руку о куртку главы лесничества Елены Шаляпиной. Заместитель председателя правительства региона Вячеслав Кулаков пояснил, что Осипов лишь чесал нос, а не «ковырялся в нем», передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

«Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Посмотрев видео, он сказал: «Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять», – процитировал Кулаков слова губернатора, добавив, что Осипов переживает, как бы история не расстроила Шаляпину.

По последним данным, сама Елена Шаляпина, которая занимает должность главы лесничества Забайкальского края, избегает контактов с прессой и просит коллег оставить ее в покое. Губернатор Осипов также предпочел не комментировать ситуацию.

Видео с инцидентом, где Осипов якобы «использует куртку Шаляпиной как салфетку», появилось в интернете. СМИ уточнили, что происшествие имело место еще в середине июля.

Губернатор Александр Осипов получил мандат на новый срок в сентябре 2024 года.

Ранее в июле в Забайкалье складывалась неблагоприятная ситуация с лесными пожарами, было объявлено экстренное предупреждение в Забайкальском крае из-за жары до плюс 35 градусов.

Между тем в январе 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей.

После этого партия «Единая Россия» разработала проект «о хамстве чиновников», предусматривающий штрафы за оскорбления до 150 тыс. рублей и дисквалификацию для госслужащих.

