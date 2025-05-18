Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион
Движение «Ансар Алла» объявило о запуске двух ракет по аэропорту Бен-Гурион, что привело к кратковременной приостановке авиасообщения и эвакуации людей в укрытия.
Йеменские хуситы нанесли ракетные удары по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает ТАСС. Представитель вооруженных сил, сформированных хуситами, Яхья Сариа сообщил, что операция была проведена с применением двух баллистических ракет.
Он заявил в эфире телеканала Al Masirah: «Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием двух баллистических ракет. Операция достигла своей цели и вынудила миллионы оккупантов укрыться в бомбоубежищах. Авиасообщение в аэропорту было приостановлено на час».
Согласно заявлению Сарии, одна из ракет была «гиперзвуковой» с наименованием «Палестина-2». Кроме того, представитель «Ансар Алла» отметил запуск ударного беспилотника по направлению к израильскому аэропорту утром в субботу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому же аэропорту. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.