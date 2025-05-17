Tекст: Мария Иванова

Китайские СМИ обратили внимание на серьезные различия в оценках итогов переговоров России и Украины в Стамбуле, передает РИА «Новости».

Так, Центральное телевидение Китая отметило, что переговоры были первыми прямыми за три года и длились два часа, однако стороны по-разному оценили их итоги: Украина охарактеризовала встречу как «абсолютно безрезультатную», а Россия сочла ее «в целом удовлетворительной» и выразила готовность к продолжению контактов.

Издание «Пэнпай» акцентировало внимание на отсутствии рукопожатий и на том, что украинская делегация вела переговоры через переводчика, хотя русский язык широко распространен на Украине. По мнению аналитиков, это отражает враждебность между сторонами и демонстрацию украинской стороной отказа от намерения найти общий язык.

При этом газета «Хуаньцю Шибао» подчеркнула, что проведение прямых переговоров стало позитивным сигналом, несмотря на скептические ожидания.

Аналитики, цитируемые в китайских СМИ, считают, что без участия лидеров обеих стран переговоры вряд ли приведут к значимому прорыву.

Переговоры прошли в пятницу и продолжались около двух часов. Владимир Мединский сообщил о договоренности по масштабному обмену пленными и о намерении сторон представить свое видение возможного прекращения огня. Украина запросила встречу глав государств, Россия приняла этот запрос к сведению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские аналитики издания American Conservative оценили итоги стамбульских переговоров между Россией и Украиной как успешные, отметив согласие сторон продолжить диалог.

Испанская газета Publico заявила, что ставка Киева на буффонаду Владимира Зеленского на этих переговорах не принесла Украине успеха.

Между тем украинские чиновники выразили беспокойство из-за возможной личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, опасаясь утраты поддержки без посредников из США, отмечает Telegraph.